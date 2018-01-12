В Саудовской Аравии открыли автосалон для женщин
Согласно указа короля Саудовской Аравии, подписанного им в сентябре прошлого года, женщинам разрешается управлять автомобилями. В Джидде на территории одного из торговых центров впервые в стране открылся автомобильный салон для женщин, где представительницы слабого пола смогут выбирать авто среди моделей различных автопроизводителей, выполненных в женской комплектации.
Оплатить покупку женщины Саудовской Аравии смогут любым удобным способом, к их услугам предоставлены платежные системы лучших банков и финансовых компаний. В открывшемся автосалоне все продавцы и консультанты - женского пола. Источник утверждает, что новость вызвала ажиотаж среди местных представительниц слабой половины человечества, выставочный зал с автомобилями посетили сотни человек.
Оплатить покупку женщины Саудовской Аравии смогут любым удобным способом, к их услугам предоставлены платежные системы лучших банков и финансовых компаний. В открывшемся автосалоне все продавцы и консультанты - женского пола. Источник утверждает, что новость вызвала ажиотаж среди местных представительниц слабой половины человечества, выставочный зал с автомобилями посетили сотни человек.
Автор: Артемов Сергей