В Одессе из-за отсутствия средств на оплату отопления ряд ВУЗов закрылся до весны
В украинском городе Одесса до весны закрылись несколько вузов. Вынужденные меры предприняли из-за отсутствия денежных средств на оплату услуг за отопление.
О сложившейся в Одессе ситуации с вузами проинформировали общественность педагоги и студенты закрытых до 26 февраля высших учебных заведений. Они уточнили, что ограничить занятия из-за недостаточного финансирования были вынуждены Академия пищевых технологий, Юракадемия и ОНУ им. И. Менчикова. Кроме проблем с оплатой отопления, указанные вузы не могут позволить себе выполнять нормативы по качеству освещения аудиторий, введённые в начале 2018 года.
Представители Департамента науки и образования Одесской области отметили, что данные вузы являются автономными, потому ректораты вправе сами решать, как именно организовывать процесс обучения студентов.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что в порт Одессы зашёл американский эскадронный миноносец.
О сложившейся в Одессе ситуации с вузами проинформировали общественность педагоги и студенты закрытых до 26 февраля высших учебных заведений. Они уточнили, что ограничить занятия из-за недостаточного финансирования были вынуждены Академия пищевых технологий, Юракадемия и ОНУ им. И. Менчикова. Кроме проблем с оплатой отопления, указанные вузы не могут позволить себе выполнять нормативы по качеству освещения аудиторий, введённые в начале 2018 года.
Представители Департамента науки и образования Одесской области отметили, что данные вузы являются автономными, потому ректораты вправе сами решать, как именно организовывать процесс обучения студентов.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что в порт Одессы зашёл американский эскадронный миноносец.
Автор: Воробьева Алина