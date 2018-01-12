Минздрав: после взрыва газа в Омске госпитализировали 8 человек
Восемь человек стали жертвами последствий взыва газа, произошедшего в Омске в пятиэтажном доме. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь специалисты ожогового центра больницы скорой медицинской помощи №1, - заявили в Минздраве.
Согласно уточненной информации, предоставленной Минздравом, в результате взрыва бытового газа пострадала семья, состоящая из четырех детей и двух взрослых, и еще двое граждан. Общее количество госпитализированных людей - восемь человек. Из них трое детей возраста семи лет и один восьмилетний. Доктора называют тяжелым состояние здоровья 6 человек. В крайне тяжелом состоянии пребывает один из пострадавших детей.
Ранее источник предоставил данные, что в результате происшествия пострадало шесть граждан.
Согласно уточненной информации, предоставленной Минздравом, в результате взрыва бытового газа пострадала семья, состоящая из четырех детей и двух взрослых, и еще двое граждан. Общее количество госпитализированных людей - восемь человек. Из них трое детей возраста семи лет и один восьмилетний. Доктора называют тяжелым состояние здоровья 6 человек. В крайне тяжелом состоянии пребывает один из пострадавших детей.
Ранее источник предоставил данные, что в результате происшествия пострадало шесть граждан.
Автор: Артемов Сергей