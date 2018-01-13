Samsung показал телефон с запатентованным «обёрточным» экраном
Очередной патент, размещённый компанией Samsung на просторах интернета, показал потенциальный двухсторонний смартфон с «обёрточным» экраном. Судя по изображению, задний дисплей занимает почти половину размера переднего главного экрана, на котором отображается большая часть приложений.
Эксперты пришли к выводу, что данный патент, скорее всего, намекает на потенциальный концептуальный телефон в ближайшей перспективе. Ранее Samsung уже подавала охранные документы на исключительное право своих изобретений в отношении иных концепций, включая складные экраны. По заявлению представителей южнокорейской компании, её разработчики намерены выпустить гибкое устройство в следующем году.
В прошлом году корпорация Apple подала собственный патент на дисплей iPhone, компания LG также экспериментирует с необычными дисплеями, «обёртывающими» верхнюю часть мобильного устройства. Важнее всего, подчёркивают специалисты, чтобы прототип, создаваемый инженерами, оказался рабочим.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об искусственном интеллекте, которым оснастят в течение последующих двух лет все устройства Samsung.
Эксперты пришли к выводу, что данный патент, скорее всего, намекает на потенциальный концептуальный телефон в ближайшей перспективе. Ранее Samsung уже подавала охранные документы на исключительное право своих изобретений в отношении иных концепций, включая складные экраны. По заявлению представителей южнокорейской компании, её разработчики намерены выпустить гибкое устройство в следующем году.
В прошлом году корпорация Apple подала собственный патент на дисплей iPhone, компания LG также экспериментирует с необычными дисплеями, «обёртывающими» верхнюю часть мобильного устройства. Важнее всего, подчёркивают специалисты, чтобы прототип, создаваемый инженерами, оказался рабочим.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об искусственном интеллекте, которым оснастят в течение последующих двух лет все устройства Samsung.
Автор: Воробьева Алина