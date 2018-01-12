В Москве набитый гранатами автомобиль попал в аварию
На улице Ольховского в Москве любопытные граждане растащили содержимое разбитой в результате аварии машины. Водитель, перевозивший королевский фрукт - гранат, скрылся с места происшествия.
Издали содержимое разбитого автомобиля напоминало кровавое месиво, поэтому любопытные не спешили подходить ближе. Однако, когда выяснилось, что это всего лишь раздавленные фрукты, прохожие стали активно разбирать гранаты. По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля не имел водительского удостоверения, поэтому поспешно сбежал с места происшествия.
Издали содержимое разбитого автомобиля напоминало кровавое месиво, поэтому любопытные не спешили подходить ближе. Однако, когда выяснилось, что это всего лишь раздавленные фрукты, прохожие стали активно разбирать гранаты. По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля не имел водительского удостоверения, поэтому поспешно сбежал с места происшествия.
Автор: Артемов Сергей