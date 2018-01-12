Фишку iPhone X использовали для создания компьютерной игры
Представитель студии Kite&Lighting, занимающейся разработкой игр виртуальной реальности, для создания реалистичной анимации в игре Bebylon: Battle Royale намерен использовать программные разработки Apple, которые интегрированы во флагманскую модель iPhone X. По словам разработчика, он нашел быстрый и бюджетный способ для создания лицевой анимации.
Используя для захвата изображения лица программное обеспечение студии Faceshift и одну из фишек iPhone X под названием ARKit, позволяющих создавать поверх реальных сцен различный убедительный виртуальный контент, разработчик из Kite&Lighting намерен создавать лицевую анимацию героям комендийной игры виртуальной реальности Bebylon: Battle Royale. Точную дату завершения эксперимента по симбиозу программных решений для захвата лица и созданию виртуальной реальности энтузиаст пока не называет.
Используя для захвата изображения лица программное обеспечение студии Faceshift и одну из фишек iPhone X под названием ARKit, позволяющих создавать поверх реальных сцен различный убедительный виртуальный контент, разработчик из Kite&Lighting намерен создавать лицевую анимацию героям комендийной игры виртуальной реальности Bebylon: Battle Royale. Точную дату завершения эксперимента по симбиозу программных решений для захвата лица и созданию виртуальной реальности энтузиаст пока не называет.
Автор: Артемов Сергей