В Эстонии продают редкую гоночную версию LADA VFTS за €9999
Житель Эстонии выставил на продажу редкую гоночную версию LADA VFTS 1994 года производства. Владелец авто оценил машину в €9999.
Сборка LADA VFTS велась в столице Литвы Вильнюсе. Всего было выпущено около двух сотен указанных моделей. Эксперты отмечают, что ценник в €9999 является достаточно низким для машины с подобной родословной и пробегом всего в три сотни километров.
Гоночный вариант ВАЗа-2105 представляет собой усовершенствованную версию заводского авто. В моторном отсеке содержится четырёхцилиндровый агрегат на 160 л/с, работающий в тандеме с пятиступенчатой «механикой» производства Opel.
Двигатель LADA VFTS оснащён карбюратором Weber, радиатором Cosworth, топливным насосом Bosch и задним мостом Volvo. Позаимствованная у Volkswagen система рулевого управления Golf II оборудована гидроусилителем.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о продаже в США Lada VFTS 1987 года выпуска за €33 тысячи.
Сборка LADA VFTS велась в столице Литвы Вильнюсе. Всего было выпущено около двух сотен указанных моделей. Эксперты отмечают, что ценник в €9999 является достаточно низким для машины с подобной родословной и пробегом всего в три сотни километров.
Гоночный вариант ВАЗа-2105 представляет собой усовершенствованную версию заводского авто. В моторном отсеке содержится четырёхцилиндровый агрегат на 160 л/с, работающий в тандеме с пятиступенчатой «механикой» производства Opel.
Двигатель LADA VFTS оснащён карбюратором Weber, радиатором Cosworth, топливным насосом Bosch и задним мостом Volvo. Позаимствованная у Volkswagen система рулевого управления Golf II оборудована гидроусилителем.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о продаже в США Lada VFTS 1987 года выпуска за €33 тысячи.
Автор: Воробьева Алина