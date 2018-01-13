В комедии «Zомбоящик» силач Шивляков ударил Бузову кувалдой по голове
Телеведущая и певица Ольга Бузова и омский силач Михаил Шивляков снялись в российской комедии «Zомбоящик». Фильм состоит из нескольких десятков скетчей, не связанных друг с другом сюжетом, и в одном из эпизодов звезда «Дома-2» получает от богатыря удар кувалдой в область головы.
В интервью корреспондентам ГК «СТБ» Михаил Шивляков признался, что бить женщин, да ещё и кувалдой, для него несвойственно, потому попросил зрителей, которые будут просматривать кинокартину с 25 января, не воспринимать всерьёз его «актёрскую агрессию». Силач также отметил, что работать на съёмочной площадке вместе с Ольгой Бузовой и ещё 30 российскими звёздами шоу-бизнеса ему доставило массу удовольствий.
Трейлер «Zомбоящика» появился на канале «СТБ-Охрана» видеохостинга YouTube.
Ранее Ольга Бузова похвалилась идеальной фигурой в ярко-розовом цельном купальнике.
В интервью корреспондентам ГК «СТБ» Михаил Шивляков признался, что бить женщин, да ещё и кувалдой, для него несвойственно, потому попросил зрителей, которые будут просматривать кинокартину с 25 января, не воспринимать всерьёз его «актёрскую агрессию». Силач также отметил, что работать на съёмочной площадке вместе с Ольгой Бузовой и ещё 30 российскими звёздами шоу-бизнеса ему доставило массу удовольствий.
Трейлер «Zомбоящика» появился на канале «СТБ-Охрана» видеохостинга YouTube.
Ранее Ольга Бузова похвалилась идеальной фигурой в ярко-розовом цельном купальнике.
Автор: Воробьева Алина