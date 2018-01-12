Порошенко решил установить подлинность личностей Владимира Путина и Сергея Шойгу
Порошенко поручил Главной военной прокуратуре Украины провести экспертизу подлинности личностей президента России Владимира Путина, министра обороны страны РФ Сергея Шойгу, командующего Черноморским флотом Российской Федерации Александра Ветка и Сергея Аксенова, пишет obozrevatel.com
Вероятнее всего президент Украины П.Порошенко принял это решение после прочтения романа Виктора Пилевина или просмотра одноименного кинофильма «Generation P», где главный герой становится творцом телевизионной реальности, замещающей реальность окружающую. Под сильными впечатлениями от фильма Порошенко считает, что телеобразы государственных деятелей и самой политической жизни страны создаются с помощью компьютерных технологий.
Подозрения украинской стороны усилились в ответ на комментарий президента РФ, который обидел Порошенко. На встрече В.Путина с журналистами специальный корреспондент Дмитрий Киселев спросил лидера России: "Порошенко справлял Новый Год на Мальдивах, где, видимо, кричал "Слава Украине"…». В ответ на это Путин намекнул на то, что Порошенко человек богатый – не зря его прозвище: шоколадный король".
Все это видимо вводит в заблуждение президента Незалежной, а может он просто не верит, в то что люди могут выполнять такой функционал задач, посещать столько мест и контролировать исполнение указов.
Тем не менее, украинская сторона должна проверить подлинность личностей.
Пользователи социальных сетей еще не успели отвыкнуть от заявлений мэра Киева В.Кличко, как новые поводы предоставил П.Порошенко и военная прокуратура Украины.
В интернете уже активно обсуждаются заявления украинской стороны. Вот, один из примеров видео по данной тематике «Они роботы».
Вероятнее всего президент Украины П.Порошенко принял это решение после прочтения романа Виктора Пилевина или просмотра одноименного кинофильма «Generation P», где главный герой становится творцом телевизионной реальности, замещающей реальность окружающую. Под сильными впечатлениями от фильма Порошенко считает, что телеобразы государственных деятелей и самой политической жизни страны создаются с помощью компьютерных технологий.
Подозрения украинской стороны усилились в ответ на комментарий президента РФ, который обидел Порошенко. На встрече В.Путина с журналистами специальный корреспондент Дмитрий Киселев спросил лидера России: "Порошенко справлял Новый Год на Мальдивах, где, видимо, кричал "Слава Украине"…». В ответ на это Путин намекнул на то, что Порошенко человек богатый – не зря его прозвище: шоколадный король".
Все это видимо вводит в заблуждение президента Незалежной, а может он просто не верит, в то что люди могут выполнять такой функционал задач, посещать столько мест и контролировать исполнение указов.
Тем не менее, украинская сторона должна проверить подлинность личностей.
Пользователи социальных сетей еще не успели отвыкнуть от заявлений мэра Киева В.Кличко, как новые поводы предоставил П.Порошенко и военная прокуратура Украины.
В интернете уже активно обсуждаются заявления украинской стороны. Вот, один из примеров видео по данной тематике «Они роботы».
Автор: Роман