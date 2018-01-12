Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
Состояние здоровья 82-летнего народного артиста Олега Табакова в очередной раз ухудшилось. Данную информацию обнародовали корреспонденты РЕН ТВ со ссылкой на врачей, которые борются за жизнь актёра.
Медики не дают утешительных прогнозов, утверждая, что состояние здоровья Олега Табакова продолжает оставаться тяжёлым. Двумя днями ранее портал «Актуальные новости» уже сообщал об ухудшении самочувствия народного артиста, менее недели назад его подключили к аппарату ИВЛ.
Имеется подозрение, что болезнь Олега Табакова обострилась вследствие неправильных действий стоматологов, поскольку медики диагностировали у него заражение крови из-за установки зубных имплантатов. Так как на осложнения не обратили вовремя внимания, развившийся сепсис истощил силы актёра.
Медики не дают утешительных прогнозов, утверждая, что состояние здоровья Олега Табакова продолжает оставаться тяжёлым. Двумя днями ранее портал «Актуальные новости» уже сообщал об ухудшении самочувствия народного артиста, менее недели назад его подключили к аппарату ИВЛ.
Имеется подозрение, что болезнь Олега Табакова обострилась вследствие неправильных действий стоматологов, поскольку медики диагностировали у него заражение крови из-за установки зубных имплантатов. Так как на осложнения не обратили вовремя внимания, развившийся сепсис истощил силы актёра.
Автор: Воробьева Алина