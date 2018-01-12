Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018
exclusive / Общество

Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
Состояние здоровья 82-летнего народного артиста Олега Табакова в очередной раз ухудшилось. Данную информацию обнародовали корреспонденты РЕН ТВ со ссылкой на врачей, которые борются за жизнь актёра.

Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось

Медики не дают утешительных прогнозов, утверждая, что состояние здоровья Олега Табакова продолжает оставаться тяжёлым. Двумя днями ранее портал «Актуальные новости» уже сообщал об ухудшении самочувствия народного артиста, менее недели назад его подключили к аппарату ИВЛ.

Имеется подозрение, что болезнь Олега Табакова обострилась вследствие неправильных действий стоматологов, поскольку медики диагностировали у него заражение крови из-за установки зубных имплантатов. Так как на осложнения не обратили вовремя внимания, развившийся сепсис истощил силы актёра.
Автор: Воробьева Алина
Вчера, 22:00
Читайте также
Загрузка...
Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
Порошенко решил установить подлинность личностей
В Одессе из-за отсутствия средств на оплату
В Калуге в магазине перестали бесплатно раздавать
В Сети появилось видео жонглирования Овечкиным
МВД: В Белгородскую область не приезжал
Курс гривны побил исторический антирекорд
В Москве прошла первая в 2018-м году лекция Школы
Жириновский предложил депутатам из Госдумы дать
В штабе Владимира Путина собрали 408 тысяч
Мужчина из Благовещенска набил на руке портрет
Диана Шурыгина недовольна освобождением Сергея
Добавление комментария
Последние новости
13.01, 02:00 Компания Ford представила электрический скутер Ojo
13.01, 01:30 В РФ вторую часть «Дэдпула» рекламируют при помощи
13.01, 01:00 Microsoft защитит переписку пользователей в Skype
13.01, 00:30 Ученые при помощи лазера смогли наблюдать за
12.01, 23:59 Фишку iPhone X использовали для создания компьютерной
12.01, 23:42 Беременная Рапунцель из «Дома-2» выложила фото в нижнем
12.01, 23:20 Звезда "Папиных дочек" Екатерина Старшова заявила в
12.01, 23:00 Nokia 8 разочаровал своей камерой
12.01, 22:40 Борис Корчевников помог Наталье Фриске в сборе средств
12.01, 22:20 Grab и Hyundai подписали соглашение о сотрудничестве
12.01, 22:00 Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
12.01, 21:40 Обновление для iPhone снижает производительность
12.01, 21:31 Порошенко решил установить подлинность личностей
12.01, 21:20 Ученые: Сидячий образ жизни приводит к образованию
12.01, 21:00 Шурыгина прилюдно накричала на мужа
12.01, 20:51 Жена и дочка Дэвида Боуи сделали памятные татуировки
12.01, 20:41 В Москве набитый гранатами автомобиль попал в аварию
12.01, 20:34 Канал HBO опубликовал первый тизер экранизации «451
12.01, 20:25 "Дом-2": Тата Абрамсон похвасталась дорогим авто
12.01, 20:17 Джоан Роулинг поддержала флешмоб #BlackHogwarts
Новости партнеров