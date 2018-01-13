Ольга Бузова на яхте вышла в море около Таиланда
Ольга Бузова во время отпуска на яхте вышла в море около Таиланда. Соответствующий пост ведущая проекта "Дом-2" сегодня разместила в микроблоге Instagram.
Бузова продемонстрировала фанатам новый снимок, на котором запечатлена на белоснежной яхте. Для морской прогулки певицы выбрала красный купальник и мини-шорты, из под которых выглядывают две крупные татуировки. Скорее всего, изображения временные. В комментарии к посту звезда пожелала подписчикам хорошего утра.
Фанаты обратили внимание на запись "Мы выходим в море" и стали интересоваться у Бузовой, что же означает это "мы", и кто составил ей компанию. Хейтеры посоветовали исполнительнице позаботиться о своей внешности и вложиться в грудь.
Ранее Сеть взорвало видео с Бузовой в трусах.
Бузова продемонстрировала фанатам новый снимок, на котором запечатлена на белоснежной яхте. Для морской прогулки певицы выбрала красный купальник и мини-шорты, из под которых выглядывают две крупные татуировки. Скорее всего, изображения временные. В комментарии к посту звезда пожелала подписчикам хорошего утра.
Фанаты обратили внимание на запись "Мы выходим в море" и стали интересоваться у Бузовой, что же означает это "мы", и кто составил ей компанию. Хейтеры посоветовали исполнительнице позаботиться о своей внешности и вложиться в грудь.
Ранее Сеть взорвало видео с Бузовой в трусах.
Автор: Джанабилова Татьяна П