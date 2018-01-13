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Обновленный Mercedes-Benz GLC350e появится в продаже за 70 тысяч долларов
Обновленный Mercedes-Benz GLC350e появится в продаже за 70 тысяч долларов. Официальный дебют автомобиля состоится в 2018 году, но точная дата пока не называется.

Обновленный Mercedes-Benz GLC350e появится в продаже за 70 тысяч долларов


Под капотом Mercedes GLC350e инженеры установили силовую установку с электромотором, генерирующим отдачу в 120 «лошадей». Агрегат успешно сочетается с 7-ступенчатым вариатором. Первую сотню модель берет за 6,2 секунды. При сборке производители заменили некоторые кузовные элементы на детали, изготовленные из легких материалов, поэтому вес автомобиля существенно снижен.

Батарею инженеры вынесли за пределы салона Mercedes GLC350e. Такой подход позволил повысить комфорт для пассажиров и водителя. В салоне установлена современная мультимедийная система и дисплей для вывода данных о технических процессах, происходящих в подкапотной части.

Ранее в Сети появились рублевые цены нового E-Class.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:01
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