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Ученые обнаружили у созвездия Стрельца органические молекулы
Во Вселенной, возле созвездия Тельца, американские астрономы зафиксировали наличие органических молекул бензонитрила. Открытие позволяет понять происхождение инфракрасного излучения в ближнем и дальнем космосе.

Ученые обнаружили у созвездия Стрельца органические молекулы

Астрофизики из США обнаружила наиболее крупные молекулы, когда-либо наблюдавшиеся при помощи радиотелескопа. По мнению астрономов, новое открытие устанавливает несколько рекордов, параллельно объясняя природу инфракрасного свечения. Астрофизики давно пытались выяснить причину инфракрасного свечения, заполняющего пространство. Оно образует устойчивый фон при наблюдениях за объектами, затрудняя изучение облаков звёздного ветра или остатков сверхновых.

Исследователи сделали вывод, что инфракрасный фон создают рассеянные в галактике молекулы ароматических полициклических углеводородов. Согласно пресс-релиза группы американских специалистов, в молекулярных структурах должно содержаться около 10% всего углерода, имеющегося во Вселенной. Краткий отчет научной группы размещён в журнале Science.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:30
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