Экс-солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова погибла из-за падения полки в ванной
Во Владивостоке трагические погибла 33-летняя певица Жанна Роштакова, знакомая многим по выступлениям в составе группы «Лицей». Соответствующую новость сообщил подписчикам Instagram друг звезды Прохор Шаляпин.
«Мы познакомились с Жанной в 1999 году во время участия в популярном в те годы конкурсе «Утренняя звезда и стали друзьями. Она ничем не болела, трагедия настигла ее неожиданно в собственном доме, через несколько часов после разговора со мной», - написал Шаляпин.
По словам артиста, Роштакова принимала ванну и ей на голову упала полка. Дома никого не было, ее тело нашли спустя сутки. Скорее всего, от удара она потеряла сознание и долго находилась в горячей воде, поэтому произошла остановка сердца.
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«Мы познакомились с Жанной в 1999 году во время участия в популярном в те годы конкурсе «Утренняя звезда и стали друзьями. Она ничем не болела, трагедия настигла ее неожиданно в собственном доме, через несколько часов после разговора со мной», - написал Шаляпин.
По словам артиста, Роштакова принимала ванну и ей на голову упала полка. Дома никого не было, ее тело нашли спустя сутки. Скорее всего, от удара она потеряла сознание и долго находилась в горячей воде, поэтому произошла остановка сердца.
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Автор: Джанабилова Татьяна П