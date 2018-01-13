Ольга Серябкина в нижнем белье анонсировала сборник стихов
Певица Ольга Серябкина, выступающая в группе Serebro, удивила своих фанатов весьма откровенным видео. Таким образом, Серябкина обратила внимание к своему новому сборнику стихов.
Поклонники певицы были поражены, когда она на страничке своей музыкальной группы в Instagram, выложила видеоролик в откровенном белье. Также в кадре она держала тетрадь и ручку, давая понять зрителям, что записывает стихи. В комментарии к видео певица пояснила, что пишет новый сборник своих стихов, но подробностей раскрывать не стала.
Фанаты Ольги Серябкиной были приятно удивлены ее сексуальными формами и тем, что она обладает творческими способностями.
Поклонники певицы были поражены, когда она на страничке своей музыкальной группы в Instagram, выложила видеоролик в откровенном белье. Также в кадре она держала тетрадь и ручку, давая понять зрителям, что записывает стихи. В комментарии к видео певица пояснила, что пишет новый сборник своих стихов, но подробностей раскрывать не стала.
Фанаты Ольги Серябкиной были приятно удивлены ее сексуальными формами и тем, что она обладает творческими способностями.
Автор: Северов Андрей