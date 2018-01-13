Метеобюро: В Москве ночь на 13 января стала самой холодной за зиму
В Москве и регионе ночь на 13 января оказалась самой холодной за эту зиму. Температурные датчики, установленные на ВДНХ и главной столичной метеорологической станции, резко опустились до 8,7 градусов. Сведения со ссылкой на данные метеобюро появились в СМИ.
Самая холодная ночь до сегодняшней была 26 декабря – около 7,4 градуса со знаком минус. Синоптики уверены, что в ближайшие дни существенное потепление не ожидается, температурный режим может колебаться от -6 до -8. Данные цифры близки к установленным нормам.
Сегодня днем ожидается пасмурная погода, атмосферной давление не превысит 766 мм ртутного столба.
Самая холодная ночь до сегодняшней была 26 декабря – около 7,4 градуса со знаком минус. Синоптики уверены, что в ближайшие дни существенное потепление не ожидается, температурный режим может колебаться от -6 до -8. Данные цифры близки к установленным нормам.
Сегодня днем ожидается пасмурная погода, атмосферной давление не превысит 766 мм ртутного столба.
Автор: Джанабилова Татьяна П