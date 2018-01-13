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exclusive / Экономика

Депутат ВР Максим Микитась подал заявку на приобретение 25% акций дочерней структуры ВЭБа
Атимонопольный комитет Украины рассматривает заявку депутата Верховной Рады Максима Микитася о приобретении им 25% акций АО ВЭБ, являющейся дочерней структурой Внешэкономбанка из РФ. Процедура рассмотрения заявки началась 10 января.
Депутат ВР Максим Микитась подал заявку на приобретение 25% акций дочерней структуры ВЭБа

Украинский парламентарий вновь заявил о намерении купить 25% акций, позволяющих участвовать в правлении Проминвестбанка. Ранее, в июле 2017 года, Микитасю было отказано в совершении сделки. Антимонопольный комитет Украины проинформировал об открытии дела о концентрации, выражающимся в приобретении физлицом части пакета ценных бумаг АКПБ, речь идёт о приобретении 25% голосов в высшем органе управления. Весной 2017 года документы на согласование покупки участия в АО Проминвестбанк подавали два гражданина Украины.

В итоге НБУ отказал Павлу Фуксу и Максиму Микитасю в намерениях приобрести право участия в управлении структурой. В декабре Нацбанк Украины вернул Александру Ярославскому на доработку документы, поданные бизнесменом относительно процедуры согласования, связанной с покупкой Проминвестбанка.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:43
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