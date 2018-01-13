Во Владивостоке голый мужчина напугал прохожих на Океанском проспекте
12 января во Владивостоке 52-летний голый мужчина, прогуливающийся по Океанскому проспекту, напугал прохожих. Очевидцы сообщили о нарушителе общественного порядка в полицию.
Свидетели рассказали, что мужчина не реагировал на минусовую температуру и в течении длительного времени пугал женщин, спешащих на работу. Полицейские, прибывшие на место, задержали эксгибициониста и на скорой помощи отправили его в больницу. Известно, что у нарушителя выявлено психические заболевание.
Ранее во Владивостоке в такси запрыгнул голый мужчина.
Свидетели рассказали, что мужчина не реагировал на минусовую температуру и в течении длительного времени пугал женщин, спешащих на работу. Полицейские, прибывшие на место, задержали эксгибициониста и на скорой помощи отправили его в больницу. Известно, что у нарушителя выявлено психические заболевание.
Ранее во Владивостоке в такси запрыгнул голый мужчина.
Автор: Джанабилова Татьяна П