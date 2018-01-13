Во Владивостоке на городском катке жестоко избили школьницу
Во Владивостоке на городском катке жестоко была избита 15-летняя девочка. Мама школьницы пришла в полицию с заявлением о нападении на дочь.
По данным женщины, в вечернее время накануне ее дочь была избита другой девочкой-подростком. Инцидент случился на катке по улице Анны Щетининой. Мать заверила, что знает имя нападавшей, так как она живет неподалеку, и ранее у школьниц уже были конфликты.
По факту нанесения телесных повреждений ребенку, мать собирается привлечь к ответственности хулиганку. Продолжается проверка поступавших сведений.
По данным женщины, в вечернее время накануне ее дочь была избита другой девочкой-подростком. Инцидент случился на катке по улице Анны Щетининой. Мать заверила, что знает имя нападавшей, так как она живет неподалеку, и ранее у школьниц уже были конфликты.
По факту нанесения телесных повреждений ребенку, мать собирается привлечь к ответственности хулиганку. Продолжается проверка поступавших сведений.
Автор: Вера Антонова