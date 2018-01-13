В Ростове-на-Дону врача-психиатра жестоко избили монтировкой
9 января, утром, в Ростове-на-Дону неизвестные жестоко избили врача-психиатра из областного психоневрологического диспансера. Удары монтировкой наносились с профессиональной точностью. Сведения предоставлены местными массмедиа.
Соседи пострадавшего рассказали, что накануне происшествия в подъезде выкрутили все лампочки. Вечером были замечены неизвестные мужчины, которых даже просили покинуть помещение.
Пострадавший находится в больнице с отеком височной области, гематомами, перебитыми ногами и многочисленными ссадинами. Врач говорит, что нападавшие затыкали ему рот, а сами не проронили ни слова.
Заведено уголовное дело, проводится расследование. Предположительно, нападение связано с профессиональной деятельностью избитого.
Ранее в Ростове избили таксиста.
Соседи пострадавшего рассказали, что накануне происшествия в подъезде выкрутили все лампочки. Вечером были замечены неизвестные мужчины, которых даже просили покинуть помещение.
Пострадавший находится в больнице с отеком височной области, гематомами, перебитыми ногами и многочисленными ссадинами. Врач говорит, что нападавшие затыкали ему рот, а сами не проронили ни слова.
Заведено уголовное дело, проводится расследование. Предположительно, нападение связано с профессиональной деятельностью избитого.
Ранее в Ростове избили таксиста.
Автор: Джанабилова Татьяна П