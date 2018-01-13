СМИ: Дочь Джигарханяна погибла в машине от газа
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как именно погибла дочь Армена Джигарханяна от предыдущего брака. Оказалось, Елена была в машине вместе со своим парнем? и оба задохнулись от газа выхлопной трубы.
Единственной дочкой Армена Джигарханяна была Елена, рожденная в союзе с Аллой Вановской. Все было хорошо и после того, как женщина умерла, артист продолжал заботиться о дочке, купил ей квартиру, устроил на работу в театр. В какой-то момент, рассказывает Цымбалюк-Романовская, девушка познакомилась с парнем и все было хорошо.
В один вечер они оказались в его гараже в авто и задохнулись от газа. Спасти ребят не удалось. Помимо прочего, Романовская утверждает, что всегда напоминала мужу о могиле дочери и предлагала навестить, но Армен Борисович регулярно переводил разговор на другую тему.
Лишь в одном интервью за все время Джигарханян рассказывал о дочке. По его словам, Елена унаследовала болезнь мамы, так называемую «пляску Витта». Цымбалюк-Романовская уверена, что это, скорее всего не правда, а версия с гибелью в авто – истина.
Единственной дочкой Армена Джигарханяна была Елена, рожденная в союзе с Аллой Вановской. Все было хорошо и после того, как женщина умерла, артист продолжал заботиться о дочке, купил ей квартиру, устроил на работу в театр. В какой-то момент, рассказывает Цымбалюк-Романовская, девушка познакомилась с парнем и все было хорошо.
В один вечер они оказались в его гараже в авто и задохнулись от газа. Спасти ребят не удалось. Помимо прочего, Романовская утверждает, что всегда напоминала мужу о могиле дочери и предлагала навестить, но Армен Борисович регулярно переводил разговор на другую тему.
Лишь в одном интервью за все время Джигарханян рассказывал о дочке. По его словам, Елена унаследовала болезнь мамы, так называемую «пляску Витта». Цымбалюк-Романовская уверена, что это, скорее всего не правда, а версия с гибелью в авто – истина.
Автор: Вера Антонова