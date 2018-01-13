В Бразилии артистка в образе Клеопатры едва не сгорела заживо во время представления с огнем
На телевизионном шоу, организованного одним из бразильских телеканалов, девушка в образе Клеопатры вышла на сцену. В это время от факела загорелся её головной убор, ведущий телепередачи и коллеги артистки по цеху пришли ей на помощь, успев сбить пламя.
Бразильские массмедиа сообщают, что в ходе одного из телевизионных шоу, связанного с использованием открытого огня, исполнительница номера в образе Клеопатры появилась перед телекамерами. От расположенного вблизи факела пламя неожиданно перешло на головной убор артистки.
Вспыхнувший костюм вызвал мгновенную реакцию ведущего телешоу и других актёров. Они начали сбивать пламя руками, при этом также была использована швабра. Вскоре выяснилось, что молодая женщина не получила ожогов, но её сценический костюм Клеопатры пришёл в негодность.
Бразильские массмедиа сообщают, что в ходе одного из телевизионных шоу, связанного с использованием открытого огня, исполнительница номера в образе Клеопатры появилась перед телекамерами. От расположенного вблизи факела пламя неожиданно перешло на головной убор артистки.
Вспыхнувший костюм вызвал мгновенную реакцию ведущего телешоу и других актёров. Они начали сбивать пламя руками, при этом также была использована швабра. Вскоре выяснилось, что молодая женщина не получила ожогов, но её сценический костюм Клеопатры пришёл в негодность.
Автор: Семен Зайцев