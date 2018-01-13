Группа «Ленинград» 13 января празднует свое 21-летие
Группа «Ленинград» 13 января празднует 21-летие со дня основания. Соответствующую новость солит музыкального коллектива Сергей Шнуров сообщил в микроблоге Instagram.
За 21 год успешного существования репертуар группы кардинально изменился, что позволило музыкантам привлечь к своему творчеству миллионы фанатов.
«У нас сегодня день рождения. 21 год мы топчем сцену. О, цифра то какая! С сегодняшнего дня нам официально можно выпивать. Ура!» - написал Сергей Шнуров.
Фанаты поздравили музыкантов с днем рождением и, так сказать, совершеннолетием. Основные пожелания касались успехов в творчестве и долголетия в плане карьеры.
Ранее Шнуров показал «пьяный» снимок.
За 21 год успешного существования репертуар группы кардинально изменился, что позволило музыкантам привлечь к своему творчеству миллионы фанатов.
«У нас сегодня день рождения. 21 год мы топчем сцену. О, цифра то какая! С сегодняшнего дня нам официально можно выпивать. Ура!» - написал Сергей Шнуров.
Фанаты поздравили музыкантов с днем рождением и, так сказать, совершеннолетием. Основные пожелания касались успехов в творчестве и долголетия в плане карьеры.
Ранее Шнуров показал «пьяный» снимок.
Автор: Джанабилова Татьяна П