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Экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Романец показала складки на животе
Виктория Романец, в прошлом участница проекта «Дом-2», поразила поклонников своими успехами в похудении. Но не все оценили её достижения.

Экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Романец показала складки на животе


После постоянных негативных высказываний о фигуре, супруга Антона Гусева избавилась от лишнего веса. Для того, чтобы продемонстрировать свои успехи, девушка обнажила свой похудевший живот. Ей удалось порадовать своих поклонников, которые утверждают, что Виктория выглядит замечательно.

Однако не обошлось и без злых языков. Пользователи соцсетей утверждают, что на фото кожа живота не упругая и дряблая, и даже рассмотрели некрасивые кожные складки.
Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 10:43
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