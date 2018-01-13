Модель Эшли Грэм украсила обложку Cosmopolitan
Модель Эшли Грэм украсила обложку российского Cosmopolitan на февраль. Фото первой странички глянца было опубликовано в соцсети.
Грэм также дала интервью, в котором рассказала, что ей нравится быть 30-летней, и поблагодарила всех, кто работал над номером. В подписи к обложке Грэм предупредила всех, чтобы они даже не начинали упрекать ее в коррекции фото.
«Ничего не фотошопили! Просто такой угол съемки», - отметила модель plus-size. Стоит сказать, что Эшли Грэм на самом деле на этом фото к Cosmopolitan выглядит намного худее, чем обычно.
Грэм также дала интервью, в котором рассказала, что ей нравится быть 30-летней, и поблагодарила всех, кто работал над номером. В подписи к обложке Грэм предупредила всех, чтобы они даже не начинали упрекать ее в коррекции фото.
«Ничего не фотошопили! Просто такой угол съемки», - отметила модель plus-size. Стоит сказать, что Эшли Грэм на самом деле на этом фото к Cosmopolitan выглядит намного худее, чем обычно.
Автор: Вера Антонова