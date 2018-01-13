Хозяйка студии йоги из Воронежа была найдена мертвой в Голландии
В городе Гаага, который находится в Голландии, была убита девушка из Воронежа. Юлию Чернышову нашли мертвой в принадлежащей ей студии йоги. Причина смерти неизвестна, накануне убийства она пропала.
О трагедии сообщили знакомые Чернышовой. Проживающая в том же городе Анна Киреева сообщила об убийстве на своей страничке в Facebook 12 января. Тело было найдено в принадлежащем жертве помещении, где занимались йогой. Теперь пытаются найти родных убитой, чтобы ее похоронить.
Другой ее знакомый Rene Verlaan сообщил больше подробностей. Он сказал, что полиция еще 3 января сообщила ему о пропаже Чернышовой. Они собирались встретиться по вопросам йоги и танцев на этой неделе. Также он предположил, что трагедия могла случиться из-за разногласий в семье убитой.
Знакомые девушки обращаются к тем, кто ее знал или знает ее родных и друзей, сообщить им о трагедии.
О трагедии сообщили знакомые Чернышовой. Проживающая в том же городе Анна Киреева сообщила об убийстве на своей страничке в Facebook 12 января. Тело было найдено в принадлежащем жертве помещении, где занимались йогой. Теперь пытаются найти родных убитой, чтобы ее похоронить.
Другой ее знакомый Rene Verlaan сообщил больше подробностей. Он сказал, что полиция еще 3 января сообщила ему о пропаже Чернышовой. Они собирались встретиться по вопросам йоги и танцев на этой неделе. Также он предположил, что трагедия могла случиться из-за разногласий в семье убитой.
Знакомые девушки обращаются к тем, кто ее знал или знает ее родных и друзей, сообщить им о трагедии.
Автор: Северов Андрей