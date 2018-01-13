В Бердске водитель на УАЗ «Патриот» сбил насмерть мужчину-пешехода
12 января, около 18:34, в Бердске 58-летний водитель, управлявший УАЗ «Патриот», насмерть сбил мужчину-пешехода. Сведения о ДТП, произошедшем на трассе Р-256 «Новосибирск – Барнаул», предоставлены пресс-центром ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сообщается, наезд на пешехода, личность которого не установлена, совершил уроженец поселка Мошково. Погибший пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. Бригада скорой помощи констатировала время смерти и обнаружила на теле многочисленные травмы. Организована доследственная проверка, детали аварии устанавливаются.
Ранее в Новосибирске автомобиль въехал в толпу людей на остановке.
Сообщается, наезд на пешехода, личность которого не установлена, совершил уроженец поселка Мошково. Погибший пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. Бригада скорой помощи констатировала время смерти и обнаружила на теле многочисленные травмы. Организована доследственная проверка, детали аварии устанавливаются.
Ранее в Новосибирске автомобиль въехал в толпу людей на остановке.
Автор: Джанабилова Татьяна П