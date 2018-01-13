Роскосмос показал самую холодную и темную область во Вселенной
Российская корпорация Роскосмос показала всем, как выглядит самая холодная и темная область Вселенной. Она называется сверхпустота Эридана и составляет 1,8 миллиарда световых лет, рассказали эксперты.
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От Земли данный участок вселенной находится на расстоянии 3 миллиардов световых лет. Там нет света, звезд, галактик, ничего. Если туда попадет человек, то ничего не увидит без помощи сверхмощного телескопа. Также в Роскосмосе рассказали, что сверхпустота Эридана – самый холодный участок Вселенной.
Ее обнаружили 13 лет назад. Исследователи не исключают, что она – отпечаток другой далекой вселенной за пределами галактики Млечный Путь.
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От Земли данный участок вселенной находится на расстоянии 3 миллиардов световых лет. Там нет света, звезд, галактик, ничего. Если туда попадет человек, то ничего не увидит без помощи сверхмощного телескопа. Также в Роскосмосе рассказали, что сверхпустота Эридана – самый холодный участок Вселенной.
Ее обнаружили 13 лет назад. Исследователи не исключают, что она – отпечаток другой далекой вселенной за пределами галактики Млечный Путь.
Автор: Вера Антонова