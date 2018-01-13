В Кемерове иномарку отбросило в забор частного дома
Два автомобиля в Кемерово стали участниками ДТП утром 13 января. Одну иномарку откинуло на забор частного дома.
Сегодня утром, 13 января, в городе Кемерово не разминулись два автомобиля. ДТП произошло на ул. Мариинской. От удара одна иномарка влетела в деревянный забор возле частного дома, который прилегает к трассе. Все остались живы, информации о пострадавших не поступало. Автомобилям нанес большой урон, у первой машины сильно пострадал правый бок, а у второй – перед, в частности, капот.
Причины аварии выясняются. На данный момент сотрудники автоинспекции восстанавливают все детали произошедшего.
Движение на этом участке дороге на данный момент затрудненно.
Сегодня утром, 13 января, в городе Кемерово не разминулись два автомобиля. ДТП произошло на ул. Мариинской. От удара одна иномарка влетела в деревянный забор возле частного дома, который прилегает к трассе. Все остались живы, информации о пострадавших не поступало. Автомобилям нанес большой урон, у первой машины сильно пострадал правый бок, а у второй – перед, в частности, капот.
Причины аварии выясняются. На данный момент сотрудники автоинспекции восстанавливают все детали произошедшего.
Движение на этом участке дороге на данный момент затрудненно.
Автор: Страхова Дарья