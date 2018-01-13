В Ростове неизвестные устроили массовую драку на Чкаловском
12 января, около 15:00, в Ростове неизвестные устроили массовую драку на улице 20-летия Октября (Чкаловский район). Информация предоставлена местными СМИ.
Сообщается, между группой молодых людей началась словесная перепалка. Когда аргументы закончились, один из парней набросился на оппонента, нанося ему многочисленные удары кулаками. Инсайдер даже указывает, что кто-то из конфликтующих доставал пистолет, но не воспользовался оружием.
В полицию сообщение о драке не поступало. Детали инцидента выясняются.
Сообщается, между группой молодых людей началась словесная перепалка. Когда аргументы закончились, один из парней набросился на оппонента, нанося ему многочисленные удары кулаками. Инсайдер даже указывает, что кто-то из конфликтующих доставал пистолет, но не воспользовался оружием.
В полицию сообщение о драке не поступало. Детали инцидента выясняются.
Автор: Джанабилова Татьяна П