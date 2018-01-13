Эксперты признали Audi RS Avant 2018 года одним из лучших универсалов в своем сегменте
По мнению экспертов, протестировавших новый Audi RS4 Avant 2018, автомобиль следует признать одним из лучших в сегменте классических универсалов. Новинка в скором времени поступит в дилерские сети европейского производителя.
Тестируя автомобиль нового поколения, специалисты отметили две комплектации: переднеприводную и с полным приводом. Под капотом новинки находится V-образный 6-цилиндровый двигатель, он сопряжен с 8-диапазонной коробкой передач, имеющей два сцеплениями. Объём рабочей камеры мотора составляет 2,9 л. Агрегат вырабатывает в максимуме 450 л.с. при крутящем моменте 440 Нм, достигая от 1,9 до 5 тыс. оборотов в минуту.
Уникальной особенностью новинки является система Sport Differential, она обеспечивает лёгкость рулевого управления. На дорожных тестах Audi RS Avant 2018 года показал себя отлично в условиях бездорожья, на трассе и в городском цикле. Салон 5-верного универсала получил 12,3-дюймовый дисплей, имеется интеллектуальная система Audi MM1.
Тестируя автомобиль нового поколения, специалисты отметили две комплектации: переднеприводную и с полным приводом. Под капотом новинки находится V-образный 6-цилиндровый двигатель, он сопряжен с 8-диапазонной коробкой передач, имеющей два сцеплениями. Объём рабочей камеры мотора составляет 2,9 л. Агрегат вырабатывает в максимуме 450 л.с. при крутящем моменте 440 Нм, достигая от 1,9 до 5 тыс. оборотов в минуту.
Уникальной особенностью новинки является система Sport Differential, она обеспечивает лёгкость рулевого управления. На дорожных тестах Audi RS Avant 2018 года показал себя отлично в условиях бездорожья, на трассе и в городском цикле. Салон 5-верного универсала получил 12,3-дюймовый дисплей, имеется интеллектуальная система Audi MM1.
Автор: Семен Зайцев