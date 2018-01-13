Викторию Боню застали за свиданием с известным футболистом Маруаном Феллайни
38-летнюю Викторию Боню застали за свиданием с известным футболистом Маруаном Феллайни, играющим за «Манчестер Юнайтед». Предполагаемая парочка слухи, распространяемые в Сети, не комментирует.
Боня давно рассказала в Instagram о новом молодом человеке, осыпающим ее дорогими подарками. Об избраннике светской львицы практически ничего неизвестно, поэтому фолловеры сами строят догадки, называя мужем звезды 30-летнего бельгийского футболиста.
В ноябре 2017 года Боня продемонстрировала снимок, на котором запечатлена в форме клуба «Манчестер Юнайтед». Фото только подогрело слухи о ее связи со спортсменом. Недавно в Сеть попал еще один снимок. На этот раз пару застали за милой беседой в ресторане. Фанаты уверены, что Феллайни пригласил возлюбленную из России на романтический ужин. Молодые люди отлично смотрятся вместе, но пока игнорирует слухи.
«Я нашла новую любовь. Он – иностранец, мы вместе полгода, просто не афишируем отношения. Мы часто созваниваемся, ходим в рестораны. Мой «муж» меня балует и засыпает цветами», - написала Боня под одним из своих многочисленных постов.
Возможно, речь шла вовсе не о Феллайни, а об итальянце Марко Ферреро.
Боня давно рассказала в Instagram о новом молодом человеке, осыпающим ее дорогими подарками. Об избраннике светской львицы практически ничего неизвестно, поэтому фолловеры сами строят догадки, называя мужем звезды 30-летнего бельгийского футболиста.
В ноябре 2017 года Боня продемонстрировала снимок, на котором запечатлена в форме клуба «Манчестер Юнайтед». Фото только подогрело слухи о ее связи со спортсменом. Недавно в Сеть попал еще один снимок. На этот раз пару застали за милой беседой в ресторане. Фанаты уверены, что Феллайни пригласил возлюбленную из России на романтический ужин. Молодые люди отлично смотрятся вместе, но пока игнорирует слухи.
«Я нашла новую любовь. Он – иностранец, мы вместе полгода, просто не афишируем отношения. Мы часто созваниваемся, ходим в рестораны. Мой «муж» меня балует и засыпает цветами», - написала Боня под одним из своих многочисленных постов.
Возможно, речь шла вовсе не о Феллайни, а об итальянце Марко Ферреро.
Автор: Джанабилова Татьяна П