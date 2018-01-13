Ирина Дубцова танцем поздравила со Старым Новым годом с Самуи
Ирина Дубцова поздравила всех подписчиков своей страницы в Instagram со Старым Новым годом. Певица обнародовала ролик, на котором на Самуи танцует на кресле возле бассейна под песню группы «Плазма».
Певица также отметила, что после длительной и плодотворной работы обязательно стоит радовать себя отдыхом. В настоящее время она находится в отпуске на Самуи, где живет в отеле на побережье океана. По словам певицы, она не была на отдыхе более года, из-за чего каникулы принесли ей немалое удовольствие.
Поклонники отметили, что Дубцова сильно похудела, что можно заметить по ее фигуре в закрытом купальнике. Публикация за считанные минуты собрала более 10 тысяч лайков. Фанаты певицы также поздравили ее со Старым Новым годом и пожелали, чтобы все ее мечты сбывались.
Певица также отметила, что после длительной и плодотворной работы обязательно стоит радовать себя отдыхом. В настоящее время она находится в отпуске на Самуи, где живет в отеле на побережье океана. По словам певицы, она не была на отдыхе более года, из-за чего каникулы принесли ей немалое удовольствие.
Поклонники отметили, что Дубцова сильно похудела, что можно заметить по ее фигуре в закрытом купальнике. Публикация за считанные минуты собрала более 10 тысяч лайков. Фанаты певицы также поздравили ее со Старым Новым годом и пожелали, чтобы все ее мечты сбывались.
Автор: Махов Артем