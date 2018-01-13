Nissan тестирует скоростное общение беспилотных авто друг с другом
Зарубежные инсайдеры проинформировали пользователей Сети, что концерн Nissan начал тестирование первой в мире системы по обеспечению скоростного общения беспилотных автомобилей. Проект будет реализован на протяжении 2018 года.
Согласно планов производителя, речь идёт об обмене информацией между беспилотниками в процессе их движения. В настоящее время инженеры японского концерна обкатывают систему на электрокарах, оборудованных новой системой управления. Проект по прямому скоростному общению беспилотными авто друг с другом будет реализован в нынешнем году. Речь идёт о скоростной передаче информации без вмешательства водителей.
Новая технология позволит обойтись без ретрансляторов, необходимых для связи компьютеров транспортных средств, являющихся участниками дорожного движения. В штаб-квартире концерна заявили о перспективе новой технологии, она поможет решить проблему пробок и активизирует наполнение рынка беспилотными моделями электромобилей.
Согласно планов производителя, речь идёт об обмене информацией между беспилотниками в процессе их движения. В настоящее время инженеры японского концерна обкатывают систему на электрокарах, оборудованных новой системой управления. Проект по прямому скоростному общению беспилотными авто друг с другом будет реализован в нынешнем году. Речь идёт о скоростной передаче информации без вмешательства водителей.
Новая технология позволит обойтись без ретрансляторов, необходимых для связи компьютеров транспортных средств, являющихся участниками дорожного движения. В штаб-квартире концерна заявили о перспективе новой технологии, она поможет решить проблему пробок и активизирует наполнение рынка беспилотными моделями электромобилей.
Автор: Семен Зайцев