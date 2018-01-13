Ольга Бузова показала видео своего танца в Таиланде
Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась видео со своими фолловерами в Instagram, где она танцует возле моря. Сейчас она находится на отдыхе в Таиланде.
Звезда всегда умела выгодно показать себя и свое тело. Это видео в Instagram не стало исключением. Сразу видно, что Ольга Бузова полностью отдалась расслабленной атмосфере и наслаждается релаксом. Видео собрало много положительных комментариев от поклонников.
Также без внимания не остался необычный дизайн купальника. В описание к видео Ольга Бузова добавила, что это первый день пребывания ее в экзотическом Таиланде и она счастлива.
Звезда всегда умела выгодно показать себя и свое тело. Это видео в Instagram не стало исключением. Сразу видно, что Ольга Бузова полностью отдалась расслабленной атмосфере и наслаждается релаксом. Видео собрало много положительных комментариев от поклонников.
Также без внимания не остался необычный дизайн купальника. В описание к видео Ольга Бузова добавила, что это первый день пребывания ее в экзотическом Таиланде и она счастлива.
Автор: Страхова Дарья