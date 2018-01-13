ZTE готовит нового приемника складному смартфону Axon M
Компания ZTE создает нового преемника своему складному смартфону Axon M, производитель намерен продолжать разработку девайсов нестандартной конструкции. Миру вскоре представят новую версию гаджета.
Йи Джефф, занимающий пост вице-президента корпорации ZTE по маркетингу, заявил в массмедиа о намерении выпустить преемника получившего популярность складного смартфона Axon M. Особенностью первой модели является вертикальное расположение узла крепления двух сегментов корпуса. Изделие Axon M является, по мнению экспертов, революционным продуктом. Господин Джефф отметил, что компания в настоящее время усовершенствует гаджет, он будет иметь один большой дисплей, складывающийся в центральной части.
Следующий гаджет будет флагманом, его стоимость будет достаточно высокой. Техническое устройство состоит из двух дисплеев размером 5,2 дюйма, образующих общий 6,75-дюймовый экран при разворачивании смартфона. Модель работает на 4-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 821 SoC с максимальной частотой 2,35 ГГц.
Йи Джефф, занимающий пост вице-президента корпорации ZTE по маркетингу, заявил в массмедиа о намерении выпустить преемника получившего популярность складного смартфона Axon M. Особенностью первой модели является вертикальное расположение узла крепления двух сегментов корпуса. Изделие Axon M является, по мнению экспертов, революционным продуктом. Господин Джефф отметил, что компания в настоящее время усовершенствует гаджет, он будет иметь один большой дисплей, складывающийся в центральной части.
Следующий гаджет будет флагманом, его стоимость будет достаточно высокой. Техническое устройство состоит из двух дисплеев размером 5,2 дюйма, образующих общий 6,75-дюймовый экран при разворачивании смартфона. Модель работает на 4-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 821 SoC с максимальной частотой 2,35 ГГц.
Автор: Семен Зайцев