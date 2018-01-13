В Барнауле пассажир выпал из отъезжающего автобуса
Один из пассажиров выпал из автобуса в Барнауле. Происшествие заснял регистратор проехавшего мимо автомобиля. Мнения о причине падения мужчины разнятся.
12 января в Барнауле на ул. Малахова регистратор одного из водителей заснял лежащего мужчину и отъезжающий в это время автобус. Хозяин автомобиля утверждает, что мужчина выпал во время начала движения общественного транспорта.
В частности, под ником Barnaul22 он написал, что мужчина скорее всего не успел зайти в транспорт, а водитель автобуса, начав движение, уже закрывал двери, что и вызвало его падение. При этом автобус не остановился и просто уехал. Он уточнил, что «пострадавший буквально вылетел из общественного транспорта, когда тот трогался».
Некоторые зрители выдвинули иную версию, они заметили, что мужчина, скорее всего, поскользнулся перед падением.
12 января в Барнауле на ул. Малахова регистратор одного из водителей заснял лежащего мужчину и отъезжающий в это время автобус. Хозяин автомобиля утверждает, что мужчина выпал во время начала движения общественного транспорта.
В частности, под ником Barnaul22 он написал, что мужчина скорее всего не успел зайти в транспорт, а водитель автобуса, начав движение, уже закрывал двери, что и вызвало его падение. При этом автобус не остановился и просто уехал. Он уточнил, что «пострадавший буквально вылетел из общественного транспорта, когда тот трогался».
Некоторые зрители выдвинули иную версию, они заметили, что мужчина, скорее всего, поскользнулся перед падением.
Автор: Северов Андрей