Ольга Бузова и Тимур Батрудинов вместе отдыхают в Таиланде
Ольга Бузова отдыхает в Таиланде не одна. Девушка поделилась видео с Тимуром Батрудиновым.
Ранее уже писалось, что Бузова находится на отдыхе в Пхукете, Таиланд. Однако, как выяснилось позже, в это же место отправился и участник Comedy Club Тимур Батрудинов. Ольга Бузова подогрела интерес к этому событию еще тем, что поделилась в Instagram видео, где они вместе разыгрывают влюбленных.
Действия происходят на роскошной яхте, Тимур обращается к своим фанатам и заверяет, что между ними ничего нет кроме дружбы. В эту же секунду подходит певица с просьбой накремить спинку и принести арбуза.
Подписчики певицы положительно отнеслись к такому розыгрышу.
Ранее уже писалось, что Бузова находится на отдыхе в Пхукете, Таиланд. Однако, как выяснилось позже, в это же место отправился и участник Comedy Club Тимур Батрудинов. Ольга Бузова подогрела интерес к этому событию еще тем, что поделилась в Instagram видео, где они вместе разыгрывают влюбленных.
Действия происходят на роскошной яхте, Тимур обращается к своим фанатам и заверяет, что между ними ничего нет кроме дружбы. В эту же секунду подходит певица с просьбой накремить спинку и принести арбуза.
Подписчики певицы положительно отнеслись к такому розыгрышу.
Автор: Страхова Дарья