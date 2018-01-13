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«Дом-2»: Елена Хромина не может смотреть на Бузову из-за Гриценко
Участница «Дома-2» Елена Хромина, по её словам, не может спокойно смотреть на Ольгу Бузову. Хромина пришла на проект, чтобы строить любовь с Романом Гриценко, девушка заявила, что ей помешала телеведущая.

«Дом-2»: Елена Хромина не может смотреть на Бузову из-за Гриценко

Целью Елены Хроминой изначально являлось завоевание сердце Романа Гриценко. Девушка, как было ею заявлено, начала двигаться в данном направлении, но вмешательство начинающей поп-звезды помешала этому. Парень ухаживал за ведущей на протяжении нескольких месяцев подряд. На свидании пары состоялся их первый поцелуй, вслед за этим Бузова решила пообщаться с участником, и попытаться выяснить у него, какие чувства он испытывает к Елене Хроминой. Вслед за этим было заявлено, что между участниками телепроекта всё окончено. Сам Гриценко подумал, что его ухаживания не повлияли на Бузову, но когда он увидел, что та заплакала, понял свою ошибку.

С этого момента участник телестройки активно стал ухаживать за ведущей. Елена Хромина, попытавшись вернуть Гриценко, поняла, что ей не по силам соревноваться с поп-звездой. В настоящее время участница проекта принимает ухаживания сразу двух парней, смотреть в сторону Ольги Бузовой она не может.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 21:01
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