Экс-участник шоу "Дом-2" Илья Яббаров собрался в монастырь
Илья Яббаров, в прошлом участник телешоу «Дом-2», всегда делал громкие и необычные заявления. Этот раз не стал исключением, молодой человек хочет податься в монастырь.
Покинув телестройку, Илья Аббаров старается не упускать возможности, чтоб о нем поговорили. Поэтому очень часто от него исходят шокирующие признания и обещания.
Так за последнее время от него можно было услышать, что он женится на Рапунцель, и она растит, возможно, его ребенка, рассорился с Гозиас, встречался с Екатериной Кауфман, а вскоре и с Марией Кохно, но последнее заявление всех поразило. Он признался, что хочет оставить шоу-бизнес и податься в монастырь.
Поклонники Яббарова сомневаются, что его слова воплотятся в реальность. Многие думают, что его туда даже не примут.
Покинув телестройку, Илья Аббаров старается не упускать возможности, чтоб о нем поговорили. Поэтому очень часто от него исходят шокирующие признания и обещания.
Так за последнее время от него можно было услышать, что он женится на Рапунцель, и она растит, возможно, его ребенка, рассорился с Гозиас, встречался с Екатериной Кауфман, а вскоре и с Марией Кохно, но последнее заявление всех поразило. Он признался, что хочет оставить шоу-бизнес и податься в монастырь.
Поклонники Яббарова сомневаются, что его слова воплотятся в реальность. Многие думают, что его туда даже не примут.
Автор: Страхова Дарья