В Воронежской области завершено расследование дела по факту ДТП, в котором погиб ребенок
В Воронежской области завершено расследование ДТП, в котором погиб ребенок. По информации от пресс-центра ГУ МВД по региону, виновник инцидента полностью признал свою вину и пообещал оказать матери умершей девочки всю необходимую помощь.
Инцидент произошел в августе 2016 года. По информации от полиции, автомобиль марки Daewoo двигался по улице Матросовской в Борисоглебске. На перекрестке водитель не уступил дорогу идущему по соседней улице мотоциклу, ввиду чего произошло столкновение. В ходе ДТП одна из пассажирок автомобиля получила смертельные травмы и скончалась на месте.
В ходе следствия удалось установить, что обвиняемый нарушил правила дорожного движения, что привело к аварии. Водитель мотоцикла также получил травму головы во время ДТП, однако ему удалось оказать своевременную помощь. В настоящее время материалы дела готовятся к передаче в судебные органы.
Инцидент произошел в августе 2016 года. По информации от полиции, автомобиль марки Daewoo двигался по улице Матросовской в Борисоглебске. На перекрестке водитель не уступил дорогу идущему по соседней улице мотоциклу, ввиду чего произошло столкновение. В ходе ДТП одна из пассажирок автомобиля получила смертельные травмы и скончалась на месте.
В ходе следствия удалось установить, что обвиняемый нарушил правила дорожного движения, что привело к аварии. Водитель мотоцикла также получил травму головы во время ДТП, однако ему удалось оказать своевременную помощь. В настоящее время материалы дела готовятся к передаче в судебные органы.
Автор: Махов Артем