«Газпром» до 2021 года хочет начать добывать изотоп гелия-3 из природного газа
«Газпром» до 2021 года хочет получить возможность добычи изотопа гелия-3 из природного газа, который имеет в своем составе это вещество. В будущем этот изотоп возможно будет добывать на Луне, где его достаточно много.
В марте государственная компания даст задание найти способы добычи гелия-3, срок - до 2021г., выделение средств запланировано в сумме 81 млн. рублей. Большое количество гелия было обнаружено в новых месторождениях газа – на Чаяндинском и Ковыктинском, которые скоро начнут осваиваться. Технологии, которые хочет получить компания, включают в себя методы извлечения, хранения и транспортировки гелия.
Гелий-3 появляется в следствии термоядерных реакций на нашем небесном светиле. Значительные объемы этого вещества накопились на поверхности Луны, т. к. она не имеет защиты от солнечного ветра. На Земле его мало, она защищена от солнечного ветра магнитным полем. Технологии переработки гелия-3 открывают перспективы его добычи на Луне. Возможно получить большое количество энергии при использовании гелия-3 в термоядерных реакциях.
В марте государственная компания даст задание найти способы добычи гелия-3, срок - до 2021г., выделение средств запланировано в сумме 81 млн. рублей. Большое количество гелия было обнаружено в новых месторождениях газа – на Чаяндинском и Ковыктинском, которые скоро начнут осваиваться. Технологии, которые хочет получить компания, включают в себя методы извлечения, хранения и транспортировки гелия.
Гелий-3 появляется в следствии термоядерных реакций на нашем небесном светиле. Значительные объемы этого вещества накопились на поверхности Луны, т. к. она не имеет защиты от солнечного ветра. На Земле его мало, она защищена от солнечного ветра магнитным полем. Технологии переработки гелия-3 открывают перспективы его добычи на Луне. Возможно получить большое количество энергии при использовании гелия-3 в термоядерных реакциях.
Автор: Северов Андрей