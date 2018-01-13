Ученые: Авокадо влияет на уменьшение лишнего веса вместе с другой «здоровой» пищей
По мнению ученых, необходимо ограничивать ежедневный рацион 60-100 граммами черного шоколада при основном полноценном питании. Важно учитывать, что размеры порций полезной еды, включая жирные орехи, могут варьироваться в зависимости от активности человека.
Общая строгая диета не подходит для всех, указывают ученые. Авокадо, вместе с другими полезными фруктами, включён в перечень продуктов, имеющих низкое содержание жира и большое количество питательных веществ. Специалисты отмечают, что пончики, картофель фри, шоколад, чипсы и пирожные можно употреблять, контролируя при этом их количество во избежание появления излишнего веса. Вместе с тем не рекомендуется увлечение «здоровой» пищей. Достаточно съедать половинку плода большого авокадо, не более чем 30 грамм жирных орехов и такое же количество высококалорийных сухофруктов.
Никола Ладлэм-Рэйн, диетолог, заявляет, что важно соблюдать рекомендуемые размеры порций. Организму достаточно получать необходимое количество калорий от «здоровых» продуктов, причём масса жира в потребляемой еде не должна превышать более 30%.
Общая строгая диета не подходит для всех, указывают ученые. Авокадо, вместе с другими полезными фруктами, включён в перечень продуктов, имеющих низкое содержание жира и большое количество питательных веществ. Специалисты отмечают, что пончики, картофель фри, шоколад, чипсы и пирожные можно употреблять, контролируя при этом их количество во избежание появления излишнего веса. Вместе с тем не рекомендуется увлечение «здоровой» пищей. Достаточно съедать половинку плода большого авокадо, не более чем 30 грамм жирных орехов и такое же количество высококалорийных сухофруктов.
Никола Ладлэм-Рэйн, диетолог, заявляет, что важно соблюдать рекомендуемые размеры порций. Организму достаточно получать необходимое количество калорий от «здоровых» продуктов, причём масса жира в потребляемой еде не должна превышать более 30%.
Автор: Семен Зайцев