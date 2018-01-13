Катерина Варнава обнародовала фото с голым парнем
Екатерина Варнава показала снимок с голым мужчиной. Поклонники сразу предположили, что вместе с телеведущей позирует ее новый молодой человек, так как она дополнила пост подписью «как за каменной стеной».
Фанаты Варнавы начали публиковать свои предположения по поводу того, кем на самом деле является мужчина, запечатленный на фото. На снимке телеведущая позирует в объятьях молодого человека без одежды с волосами пепельного цвета. Сама Варнава решила не рассказывать, кто именно стоит рядом с ней. Однако внимательные поклонники все же узнали парня. На фото запечатлен Константин Мякиньков, парень Екатерины Варнавы.
Некоторые поклонники порекомендовали Варнаве отправиться в отпуск, так как большую часть новогодних праздников она провела в работе. Публикация с голым мужчиной собрала более 26 тысяч лайков всего за несколько минут.
Фанаты Варнавы начали публиковать свои предположения по поводу того, кем на самом деле является мужчина, запечатленный на фото. На снимке телеведущая позирует в объятьях молодого человека без одежды с волосами пепельного цвета. Сама Варнава решила не рассказывать, кто именно стоит рядом с ней. Однако внимательные поклонники все же узнали парня. На фото запечатлен Константин Мякиньков, парень Екатерины Варнавы.
Некоторые поклонники порекомендовали Варнаве отправиться в отпуск, так как большую часть новогодних праздников она провела в работе. Публикация с голым мужчиной собрала более 26 тысяч лайков всего за несколько минут.
Автор: Махов Артем