Максим Галкин поделился видео своих тренировок
Популярный телеведущий Максим Галкин поделился в Instagram видео своей тренировки. Пост получился ироничным, подписчики оценили чувство юмора телеведущего.
Супруг Примадонны поделился в популярной сети Instagram видео из спортзала. Артист отметил, что уже полгода, как он приобрел абонемент в зал, три месяца, как он планировал начать занятия, но только в этот раз он все-таки смог достичь цели.
Он, конечно, хотел бы постоянно посещать занятия, но сомневается, что это продлится долго. Зато актер получил массу положительных эмоций от того, что первая тренировка-таки состоялась. На видео он тренировался на специальных приспособлениях, вставляя свои искрометные комментарии.
Большинство откликов на этот пост положительные, поклонники оценили желание заняться спортом и конечно юмор артиста.
Супруг Примадонны поделился в популярной сети Instagram видео из спортзала. Артист отметил, что уже полгода, как он приобрел абонемент в зал, три месяца, как он планировал начать занятия, но только в этот раз он все-таки смог достичь цели.
Он, конечно, хотел бы постоянно посещать занятия, но сомневается, что это продлится долго. Зато актер получил массу положительных эмоций от того, что первая тренировка-таки состоялась. На видео он тренировался на специальных приспособлениях, вставляя свои искрометные комментарии.
Большинство откликов на этот пост положительные, поклонники оценили желание заняться спортом и конечно юмор артиста.
Автор: Страхова Дарья