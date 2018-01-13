Ксения Собчак показала фото сына, играющегося с косметикой
Ксения Собчак обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на котором ее сын играет с косметикой. По словам телеведущей, для ребенка все ее вещи являются «отдельной огромной Вселенной».
По словам Собчак, в последнее время из-за активной предвыборной кампании она очень мало времени проводит с сыном. Из-за этого большая часть обязанностей по его воспитанию временно перешла в супругу телеведущей Максиму Виторгану. В то же время при любой возможности Собчак старается быть в кругу семьи.
Поклонники Собчак раскритиковали то, что ее ребенок играет с косметикой. По мнению фоловеров, из-за неосторожности он может взять в рот опасные для его организма вещества, что приведет к проблемам со здоровьем. Несмотря на массу критики, публикация за считанные минуты собрала более 15 тысяч лайков.
По словам Собчак, в последнее время из-за активной предвыборной кампании она очень мало времени проводит с сыном. Из-за этого большая часть обязанностей по его воспитанию временно перешла в супругу телеведущей Максиму Виторгану. В то же время при любой возможности Собчак старается быть в кругу семьи.
Поклонники Собчак раскритиковали то, что ее ребенок играет с косметикой. По мнению фоловеров, из-за неосторожности он может взять в рот опасные для его организма вещества, что приведет к проблемам со здоровьем. Несмотря на массу критики, публикация за считанные минуты собрала более 15 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем