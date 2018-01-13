В Петербурге в аварии при попытке скрыться от полиции погибли три человека
В аварии в Санкт-Петербурге при попытке скрыться от полиции погибли три человека. Инцидент случился на севере города, сообщили сотрудники регионального управления ГИБДД.
По их данным, смертельная авария случилась около четырех часов утра в субботу, 13 января. У дома 89 по Гражданскому проспекту Калининского района автомобиль протаранил столб. Предварительно полицейские намеревались его остановить, но водитель не отреагировал и попытался скрыться.
В результате ДТП в Санкт-Петербурге погибли три человека – водитель и двое пассажиров 1996, 1995 годов рождения. Есть пострадавшие – два пассажира авто 1996 годов рождения. Их госпитализировали.
По их данным, смертельная авария случилась около четырех часов утра в субботу, 13 января. У дома 89 по Гражданскому проспекту Калининского района автомобиль протаранил столб. Предварительно полицейские намеревались его остановить, но водитель не отреагировал и попытался скрыться.
В результате ДТП в Санкт-Петербурге погибли три человека – водитель и двое пассажиров 1996, 1995 годов рождения. Есть пострадавшие – два пассажира авто 1996 годов рождения. Их госпитализировали.
Автор: Вера Антонова