В Оренбургской области разыскивается пропавшая мать с тремя детьми
В Оренбургской области разыскивается без вести пропавшая женщина с тремя детьми. Информация об этом предоставлена региональным МВД.
Согласно полученным данным, в полицию обратилась 52-летняя жительница Новотроицка. Женщина рассказала о пропавшей. Ей 25 лет, воспитывает троих детей. В ходе работы полиции было установлено, что пропавшая могла уехать в Челябинскую область, при этом вся зимняя одежда для малышей 6, 4 и 2 лет осталась дома.
На вид жительнице Оренбургской области около 25-ти лет, худощавое телосложение, волосы темные окрашенные. Особая примета: хромает на правую ногу. На детях, предположительно, были серый пуховик, серая шапка вязаная, сапоги черные; синий пуховик, черная вязаная шапка с бусинами белого цвета; темный комбинезон и черные валенки.
Всех, кто располагает какими-то сведениями о местонахождении описанной женщины с детьми, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить 02.
Согласно полученным данным, в полицию обратилась 52-летняя жительница Новотроицка. Женщина рассказала о пропавшей. Ей 25 лет, воспитывает троих детей. В ходе работы полиции было установлено, что пропавшая могла уехать в Челябинскую область, при этом вся зимняя одежда для малышей 6, 4 и 2 лет осталась дома.
На вид жительнице Оренбургской области около 25-ти лет, худощавое телосложение, волосы темные окрашенные. Особая примета: хромает на правую ногу. На детях, предположительно, были серый пуховик, серая шапка вязаная, сапоги черные; синий пуховик, черная вязаная шапка с бусинами белого цвета; темный комбинезон и черные валенки.
Всех, кто располагает какими-то сведениями о местонахождении описанной женщины с детьми, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить 02.
Автор: Вера Антонова