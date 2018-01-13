СМИ: Житель Ростова на-Дону испугался за свою семью и открыл стрельбу по НЛО
В новогодние и рождественские праздники один из жителей Ростова-на-Дону открыл стрельбу по НЛО, спасая свою семью, мужчина оценил ситуацию, как угрожающую. Об этом информируют некоторые массмедиа.
Космический корабль пришельцев был замечен одним из мужчин в воздушном пространстве над Ростовом-на-Дону. Сообщается, что местный житель был всерьёз испуган за членов своей семьи. Взяв в руки охотничье ружьё, местный житель открыл огонь по неопознанному объекту. Психологи отмечают, что на протяжении новогодних праздников и прошедшего Рождества многие люди периодически испытывали стрессовые ситуации. Подобные проявления могут обостряться после длительного времяпрепровождения за столом.
По информации мужчины, стрелявшего из ружья, он целился непосредственно в летающий в небе диск, причём глава семейства заверял, что корпус НЛО был покрыт слоем вольфрама. Россиянин заявил также, что благодаря его меткой стрельбе удалось отколоть небольшой фрагмент корабля. После этого объект скрылся в неизвестном направлении.
Космический корабль пришельцев был замечен одним из мужчин в воздушном пространстве над Ростовом-на-Дону. Сообщается, что местный житель был всерьёз испуган за членов своей семьи. Взяв в руки охотничье ружьё, местный житель открыл огонь по неопознанному объекту. Психологи отмечают, что на протяжении новогодних праздников и прошедшего Рождества многие люди периодически испытывали стрессовые ситуации. Подобные проявления могут обостряться после длительного времяпрепровождения за столом.
По информации мужчины, стрелявшего из ружья, он целился непосредственно в летающий в небе диск, причём глава семейства заверял, что корпус НЛО был покрыт слоем вольфрама. Россиянин заявил также, что благодаря его меткой стрельбе удалось отколоть небольшой фрагмент корабля. После этого объект скрылся в неизвестном направлении.
Автор: Семен Зайцев