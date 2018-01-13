Смартфон Armor 2S защищен по классу IP68 и управляется Android 7.0
На рынке появился защищенный по стандарту IP68 смартфон от компании Ulefone - Armor 2S. С такой защитой смартфон не боится водных глубин, падений с высоты и имеет защиту от пыли.
Смартфон от компании Ulefone имеет экран размером 5 дюймов, защиту стандарта IP68, стоить Armor 2S будет 200$. Телефон способен работать на глубине 1,5 метра не менее часа. Аппарат не боится падений с высоты 1,2 метра. Энергетический объем батареи - 4700 мАч с возможностью ускоренной зарядки. Такая емкость позволяет телефону работать без подзарядки двое суток. Работу Armor 2S обеспечивает процессор MT6737T, имеется 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ для хранения файлов с возможностью установки карты памяти до 256 ГБ. Камеры гаджета представлены передней 8 МП и задней 13 МП. Armor 2S имеет 6 удобных кнопок.
На телефоне установлен Android 7.0, а также разъем USB Type C. Цветовой окрас представлен 4-мя вариантами: зеленый, красный, золотой и темно-серый.
Смартфон от компании Ulefone имеет экран размером 5 дюймов, защиту стандарта IP68, стоить Armor 2S будет 200$. Телефон способен работать на глубине 1,5 метра не менее часа. Аппарат не боится падений с высоты 1,2 метра. Энергетический объем батареи - 4700 мАч с возможностью ускоренной зарядки. Такая емкость позволяет телефону работать без подзарядки двое суток. Работу Armor 2S обеспечивает процессор MT6737T, имеется 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ для хранения файлов с возможностью установки карты памяти до 256 ГБ. Камеры гаджета представлены передней 8 МП и задней 13 МП. Armor 2S имеет 6 удобных кнопок.
На телефоне установлен Android 7.0, а также разъем USB Type C. Цветовой окрас представлен 4-мя вариантами: зеленый, красный, золотой и темно-серый.
Автор: Северов Андрей